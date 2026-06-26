<p>W sto trzydziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza ponownie unika bada\u0144 ci\u0105\u017cowych, jednak na tym nie poprzestaje. Wykorzystuje chwil\u0119 nieuwagi Cihana i wysy\u0142a do Hancer wiadomo\u015b\u0107 z jego telefonu. Nie\u015bwiadoma podst\u0119pu Hancer przyjmuje zaproszenie na spotkanie. Jak si\u0119 ono zako\u0144czy? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>