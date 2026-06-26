<p>W sto trzydziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d dramatyczne wydarzenia z domku letniskowego ko\u0144cz\u0105 si\u0119 szcz\u0119\u015bliwie. Cihan w por\u0119 odkrywa ulatniaj\u0105cy si\u0119 gaz i ratuje \u017cycie Hancer. Tymczasem Beyza jest przekonana, \u017ce jej plan zako\u0144czy\u0142 si\u0119 \u015bmierci\u0105 ma\u0142\u017conk\u00f3w. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>