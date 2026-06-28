<p>W sto trzydziestym trzecim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Melih postanawia ponownie zawalczy\u0107 o swoj\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107 z Sinem. M\u0119\u017cczyzna wr\u0119cza ukochanej pier\u015bcionek zar\u0119czynowy i prosi j\u0105 o odpowied\u017a. Wzruszaj\u0105ce wyznanie Mine sprawi k\u0142opot Sinem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>