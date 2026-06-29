<p>W sto trzydziestym czwartym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d dramat po wypadku trwa nadal. Cihan dociera na miejsce katastrofy i ratuje uwi\u0119zione w samochodzie Beyz\u0119 oraz Hancer. Tymczasem w szpitalu dochodzi do wydarzenia, kt\u00f3re mo\u017ce ca\u0142kowicie zmieni\u0107 losy bohater\u00f3w. Oszustwo Beyzy jest zagro\u017cone. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>