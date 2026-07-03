<p>W 137. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d intrygi Beyzy w rezydencji Develioglu nadal trwaj\u0105. Kobieta wpada w panik\u0119. Boi si\u0119, \u017ce dr\u0119czona wyrzutami sumienia Mukadder wyjawi Cihanowi prawd\u0119 o jej rzekomej ci\u0105\u017cy. Zdeterminowana Beyza postanawia dzia\u0142a\u0107 drastycznie. Zrobi wszystko, aby temu zapobiec. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD!<\/a><\/p>