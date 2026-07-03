<p>W 137. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d dojdzie do bolesnej i niezwykle emocjonalnej konfrontacji pomi\u0119dzy Hancer a Cihanem. Wszystko zacznie si\u0119 od koszmaru Cemila. Przera\u017caj\u0105cy sen stanie si\u0119 impulsem, by sprawdzi\u0142, co naprawd\u0119 dzieje si\u0119 z jego siostr\u0105. Warunki, jakie postawi\u0105 sobie ma\u0142\u017conkowie, mog\u0105 ca\u0142kowicie zmieni\u0107 losy bohater\u00f3w. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD!<\/a><\/p>