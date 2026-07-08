<p>W 140. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d nadchodzi dzie\u0144, kt\u00f3rego Hancer i Cihan obawiali si\u0119 od dawna. Oboje dowiaduj\u0105 si\u0119 o terminie rozprawy rozwodowej i pr\u00f3buj\u0105 pogodzi\u0107 si\u0119 z nieuniknionym. Jeszcze przed rozpraw\u0105 odwiedzaj\u0105 Ertugrula, szukaj\u0105c odpowiedzi na dr\u0119cz\u0105ce ich pytania. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>