<p>W 140. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza robi wszystko, by ukry\u0107 prawd\u0119 o swojej fa\u0142szywej ci\u0105\u017cy. Manipuluje Mukadder i pr\u00f3buje zatuszowa\u0107 wyniki bada\u0144. Yasemin zdobywa dowody i natychmiast rusza ostrzec Cihana. Dochodzi jednak do dramatycznej konfrontacji. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>