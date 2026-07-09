<p>W 141. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer pr\u00f3buje poradzi\u0107 sobie po rozwodzie z Cihanem. Najpierw spotyka si\u0119 z bratem, kt\u00f3ry wyci\u0105ga do niej r\u0119k\u0119 mimo wci\u0105\u017c niewyja\u015bnionych konflikt\u00f3w. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej kobieta jedzie do domu Yasemin, gdzie dokonuje przera\u017caj\u0105cego odkrycia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>