<p>W sto czterdziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza doprowadza do \u015blubu z Cihanem, cho\u0107 m\u0119\u017cczyzna do ostatniej chwili waha si\u0119 przed z\u0142o\u017ceniem przysi\u0119gi. Tymczasem Nusret wi\u0119zi Yonc\u0119 i informuje c\u00f3rk\u0119, \u017ce wszystko przebiega zgodnie z ich planem. Beyza przekazuje ojcu, \u017ce Yasemin nie \u017cyje. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>