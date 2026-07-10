<p>W sto czterdziestym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer pr\u00f3buje u\u0142o\u017cy\u0107 sobie \u017cycie po rozwodzie z Cihanem. Wraca do domu brata i podejmuje prac\u0119 jako sprz\u0105taczka, jednak szybko zaczyna odczuwa\u0107 niepokoj\u0105ce dolegliwo\u015bci. Badania rozwiewaj\u0105 wszelkie w\u0105tpliwo\u015bci. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>