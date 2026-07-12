<p>W sto czterdziestym trzecim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer robi wszystko, by zapewni\u0107 swojemu nienarodzonemu dziecku godne \u017cycie. Coraz trudniej jej jednak zatai\u0107 ci\u0105\u017c\u0119 przed bliskimi. Tymczasem Cihan z ukrycia obserwuje by\u0142\u0105 \u017con\u0119, nie zdradzaj\u0105c swojej obecno\u015bci. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>