<p>W sto czterdziestym czwartym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Melih przypadkiem odkrywa tajemnic\u0119, kt\u00f3r\u0105 ukrywa Hancer. Kobieta przez nieuwag\u0119 zostawia w taks\u00f3wce swoj\u0105 torebk\u0119, a jej zawarto\u015b\u0107 wprawia kierowc\u0119 w os\u0142upienie. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej dochodzi do spotkania z Cihanem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>