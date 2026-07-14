<p>W sto czterdziestym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya coraz mocniej naciska na Hancer i przekonuje j\u0105, \u017ce powinna pracowa\u0107 wi\u0119cej. Gdy kobieta udaje si\u0119 do agencji podpisa\u0107 dokumenty, prze\u017cywa niemi\u0142e zaskoczenie. Nied\u0142ugo p\u00f3\u017aniej dochodzi do kolejnego niespodziewanego spotkania. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>