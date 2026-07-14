<p>W sto czterdziestym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca odzyskuje telefon Mukadder i w tajemnicy pr\u00f3buje zadzwoni\u0107 po pomoc. Kiedy wreszcie udaje jej si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 z Dery\u0105, telefon niespodziewanie si\u0119 wy\u0142\u0105cza. Poszukiwanie \u0142adowarki szybko zamienia si\u0119 w bardzo ryzykown\u0105 misj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>