<p>W 146. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer ponownie przekonuje si\u0119, \u017ce Cihan nie zamierza zostawi\u0107 jej w spokoju. W drodze do pracy zauwa\u017ca, \u017ce kto\u015b j\u0105 \u015bledzi. Gdy poznaje to\u017csamo\u015b\u0107 nieznajomego, natychmiast kontaktuje si\u0119 z by\u0142ym m\u0119\u017cem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>