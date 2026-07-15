<p>W sto czterdziestym sz\u00f3stym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer odwiedza niespodziewany go\u015b\u0107. W domu Cemila zjawia si\u0119 Sinem, co od razu wzbudza podejrzenia Deryi. Kobiety znajduj\u0105 chwil\u0119 na szczer\u0105 rozmow\u0119, podczas kt\u00f3rej pada zaskakuj\u0105ce wyznanie Sinem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>