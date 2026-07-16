<p>W sto czterdziestym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Sinem decyduje si\u0119 na wa\u017cny krok. Odwiedza Meliha i wyznaje, \u017ce podj\u0119\u0142a decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 ich wsp\u00f3lnej przysz\u0142o\u015bci. M\u0119\u017cczyzna nie kryje wzruszenia, gdy s\u0142yszy, \u017ce mo\u017ce poprosi\u0107 jej ojca o r\u0119k\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>