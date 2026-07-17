<p>W sto czterdziestym \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer decyduje si\u0119 wej\u015b\u0107 do rezydencji Develioglu. Na miejscu szybko si\u0119 przekonuje, \u017ce najwi\u0119kszym problemem nie b\u0119dzie sprz\u0105tanie, lecz zachowanie Beyzy. Kobieta wykorzystuje ka\u017cd\u0105 okazj\u0119, by j\u0105 upokorzy\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>