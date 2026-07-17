<p>W sto czterdziestym \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer stara si\u0119 zostawi\u0107 przesz\u0142o\u015b\u0107 za sob\u0105, jednak los ponownie daje jej si\u0119 we znaki. Wszystko zaczyna si\u0119 od zlecenia, kt\u00f3re ma pom\u00f3c jej zarobi\u0107 pieni\u0105dze na szkoln\u0105 wycieczk\u0119 Emira. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>