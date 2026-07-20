<p>W 150. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Melih i Sinem oficjalnie zostaj\u0105 narzeczonymi. M\u0119\u017cczyzna nie ukrywa szcz\u0119\u015bcia i coraz \u015bmielej opowiada o wsp\u00f3lnej przysz\u0142o\u015bci oraz dziecku. Sinem nie odwzajemnia jednak jego entuzjazmu i wyra\u017anie czuje si\u0119 skr\u0119powana. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>