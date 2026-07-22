<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00f3buje pom\u00f3c Yonce, kt\u00f3ra jest w trakcie porodu. Gdy wydaje si\u0119, \u017ce ratunek jest blisko, pod dom wraca Nusret. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej na miejscu pojawia si\u0119 tak\u017ce Beyza. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>