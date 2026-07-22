<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer po sko\u0144czonej pracy wraca do domu swojego pracodawcy po zostawiony telefon. Na miejscu prze\u017cywa ogromny szok, gdy orientuje si\u0119, \u017ce w sypialni jest ju\u017c m\u0119\u017cczyzna, kt\u00f3ry wcze\u015bniej sko\u0144czy\u0142 prac\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>