<p>W 153. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca rodzi dziecko, ale chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej traci przytomno\u015b\u0107. Zamiast wezwa\u0107 pomoc, Nusret wydaje kolejne rozkazy, a Beyza bierze noworodka na r\u0119ce. Tymczasem Derya zauwa\u017ca, \u017ce m\u0119\u017cczyzna kopie przed domem d\u00f3\u0142 przypominaj\u0105cy gr\u00f3b. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>