<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym czwartym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya wykorzystuje moment nieuwagi Nusreta i rusza na ratunek Yonce. Odkopuje d\u00f3\u0142, w kt\u00f3rym le\u017cy zasypana ziemi\u0105 kobieta, i b\u0142aga j\u0105, by odzyska\u0142a przytomno\u015b\u0107. Gdy wydaje si\u0119, \u017ce najgorsze ju\u017c min\u0119\u0142o, kto\u015b niespodziewanie chwyta Dery\u0119 za rami\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>