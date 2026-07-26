<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cemil zaczyna podejrzewa\u0107, \u017ce Derya nie m\u00f3wi mu ca\u0142ej prawdy. Kobieta zostaje przy\u0142apana na k\u0142amstwie, ale b\u0142yskawicznie wymy\u015bla kolejn\u0105 wym\u00f3wk\u0119. Tymczasem Beyza odwiedza Hancer z noworodkiem i pr\u00f3buje wzbudzi\u0107 w niej wsp\u00f3\u0142czucie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>