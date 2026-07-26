<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza szybko si\u0119 przekonuje, \u017ce opieka nad noworodkiem nie jest tak \u0142atwa, jak si\u0119 spodziewa\u0142a. Wkr\u00f3tce zjawia si\u0119 u niej Cihan, kt\u00f3ry \u017c\u0105da, by kobieta mu si\u0119 podporz\u0105dkowa\u0142a. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>