<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer nagle traci przytomno\u015b\u0107 tu\u017c przed domem. Cihan bez chwili wahania zabiera by\u0142\u0105 \u017con\u0119 do szpitala. O ca\u0142ej sytuacji szybko dowiaduje si\u0119 Beyza, kt\u00f3ra postanawia wykorzysta\u0107 okazj\u0119, by odwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 m\u0119\u017cczyzny. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>