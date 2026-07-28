<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca wreszcie odzyskuje przytomno\u015b\u0107 po dramatycznych wydarzeniach. Jej pierwsze pytanie dotyczy dziecka. Tayyar wyjawia, kto uratowa\u0142 jej \u017cycie i gdzie obecnie znajduje si\u0119 noworodek. P\u00f3\u017aniej z Yonc\u0105 spotyka si\u0119 Derya. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>