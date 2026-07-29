<p>W 158. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan nie potrafi ukry\u0107 szcz\u0119\u015bcia po wiadomo\u015bci o ci\u0105\u017cy Hancer. M\u0119\u017cczyzna dzieli si\u0119 radosn\u0105 nowin\u0105 z Enginem i wyznaje, \u017ce chce rozpocz\u0105\u0107 z ukochan\u0105 nowe \u017cycie. Tymczasem Hancer przygotowuje si\u0119 do wyjazdu i \u017cegna si\u0119 z Melihem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>