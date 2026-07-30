<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym dziewi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan zaprasza Hancer na spotkanie i wyznaje, \u017ce nadal marzy o wsp\u00f3lnej przysz\u0142o\u015bci. M\u0119\u017cczyzna wierzy, \u017ce ci\u0105\u017ca ukochanej da im nast\u0119pn\u0105 szans\u0119 na odbudowanie zwi\u0105zku. Hancer nie podziela jednak jego nadziei i niszczy go jednym wyznaniem. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>