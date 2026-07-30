<p>W sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105tym dziewi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d w rezydencji dziej\u0105 si\u0119 dramatyczne sceny. Mukadder le\u017cy nieprzytomna we w\u0142asnym pokoju, a na miejsce natychmiast zostaje wezwana karetka. W szpitalu lekarz przekazuje rodzinie druzgoc\u0105c\u0105 diagnoz\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>