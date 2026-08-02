<p>W 161. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza przekonuje si\u0119, \u017ce opieka nad niemowl\u0119ciem jest znacznie trudniejsza, ni\u017c przypuszcza\u0142a. Gdy p\u0142acz dziecka nie ustaje, kobieta traci cierpliwo\u015b\u0107. Tymczasem pod os\u0142on\u0105 nocy do rezydencji przychodzi niezapowiedziany go\u015b\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>