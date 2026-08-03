<p>W sto sze\u015b\u0107dziesi\u0105tym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cemil postanawia raz na zawsze zako\u0144czy\u0107 uczucie Hancer do Cihana. Bez pytania o zdanie wybiera dla siostry przysz\u0142ego m\u0119\u017ca i zapowiada, \u017ce jeszcze tego samego dnia dojdzie do zar\u0119czyn. Zdesperowana Hancer wie, \u017ce nie mo\u017ce dopu\u015bci\u0107 do \u015blubu. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>