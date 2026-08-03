<p>W sto sze\u015b\u0107dziesi\u0105tym drugim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan nie zamierza pogodzi\u0107 si\u0119 z decyzj\u0105 Hancer. Po informacji o jej ci\u0105\u017cy wzywa Dery\u0119 do firmy i ujawnia, \u017ce zamierza odnale\u017a\u0107 ojca dziecka. Derya nie wierzy w zdrad\u0119 Hancer i postanawia natychmiast z ni\u0105 porozmawia\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>