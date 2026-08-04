<p>W sto sze\u015b\u0107dziesi\u0105tym trzecim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d znikni\u0119cie Hancer doprowadza Cemila do skrajnej rozpaczy. M\u0119\u017cczyzna jest przekonany, \u017ce za wszystkim stoi Cihan i rusza pod rezydencj\u0119, by za\u017c\u0105da\u0107 wydania siostry. Gdy jego gro\u017aby nie przynosz\u0105 skutku, dochodzi do tragedii. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>