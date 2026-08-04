<p>W sto sze\u015b\u0107dziesi\u0105tym trzecim odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d ucieczka Hancer ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem. Kobieta nagle trafia na oddzia\u0142, gdzie lekarz informuje j\u0105 o zagro\u017ceniu ci\u0105\u017cy. Po wyj\u015bciu ze szpitala okazuje si\u0119, \u017ce daleki wyjazd nie wchodzi ju\u017c w gr\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>