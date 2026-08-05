<p>W 164. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan wci\u0105\u017c bezskutecznie szuka Hancer, nie wiedz\u0105c, \u017ce ukochana ukrywa si\u0119 zaledwie kilka krok\u00f3w od rezydencji. Wszystko zmienia jedno \u015bwiat\u0142o dostrze\u017cone w oknie starego domu. Czy m\u0119\u017cczyzna znajdzie by\u0142\u0105 \u017con\u0119? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>