<p>W 164. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Mahmut postanawia wyja\u015bni\u0107 kr\u0105\u017c\u0105ce plotki na temat Meliha. Gdy narzeczony Sinem nie potrafi odpowiedzie\u0107 na najwa\u017cniejsze pytania, ojciec kobiety podejmuje dramatyczn\u0105 decyzj\u0119. W domu dochodzi do bolesnej konfrontacji. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>