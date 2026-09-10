<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Derya nie zamierza rezygnowa\u0107 z marze\u0144 o w\u0142asnym salonie urody. Kobieta zaczyna \u0107wiczy\u0107 fryzjerstwo na lalce po\u017cyczonej od c\u00f3rki swojej przyjaci\u00f3\u0142ki Hatice. Kiedy Cemil widzi, co robi jego \u017cona, jest nieco przera\u017cony. Wkr\u00f3tce sam siada na fotelu. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>