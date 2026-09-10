<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym pi\u0105tym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Engin zdradza Cihanowi wa\u017cne szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce Hancer. Prawnik uwa\u017ca, \u017ce jego by\u0142a \u017cona i Melih nie zachowuj\u0105 si\u0119 jak zakochane ma\u0142\u017ce\u0144stwo. Dodaje r\u00f3wnie\u017c, \u017ce Hancer przekaza\u0142a mu dokumenty dotycz\u0105ce oddania domu na rzecz fundacji dawno temu. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>