<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym sz\u00f3stym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza dowiaduje si\u0119, \u017ce Cihan ostatecznie pozwoli\u0142 Hancer zosta\u0107 w starym domu. Kobieta nie potrafi ukry\u0107 z\u0142o\u015bci i postanawia natychmiast wr\u00f3ci\u0107 do m\u0119\u017ca. Na miejscu urz\u0105dza mu awantur\u0119 i pyta, dlaczego ona musia\u0142a odej\u015b\u0107, podczas gdy jego by\u0142a \u017cona nadal mieszka w posiad\u0142o\u015bci. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>