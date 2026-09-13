<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Beyza wpada na niebezpieczny pomys\u0142, kt\u00f3ry mo\u017ce zmieni\u0107 sytuacj\u0119 w rezydencji. Kobieta chce pozby\u0107 si\u0119 Hancer i prosi Gulsum o wykonanie ryzykownego zadania. S\u0142u\u017c\u0105ca odmawia, obawiaj\u0105c si\u0119 konsekwencji. Beyza reaguje gwa\u0142townie i podejmuje desperack\u0105 decyzj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>