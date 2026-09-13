<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym si\u00f3dmym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan zaczyna wypytywa\u0107 Hancer o szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce jej m\u0119\u017ca. Nagle w gabinecie pojawia si\u0119 Melih. M\u0119\u017cczyzna przyjecha\u0142, aby odebra\u0107 \u017con\u0119 z pracy, czym wyra\u017anie irytuje Cihana. P\u00f3\u017aniej Melih sk\u0142ada Cemilowi zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD.<\/a><\/p>