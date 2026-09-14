<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Hancer wci\u0105\u017c my\u015bli o Cihanie i przypomina sobie, jak dobrze potrafi\u0142 j\u0105 rozumie\u0107. Tymczasem Melih widzi, \u017ce jego \u017cona coraz gorzej znosi kolejne k\u0142amstwa. Podczas wsp\u00f3lnej kolacji Cihan bacznie obserwuje Hancer i Meliha. Para musi udawa\u0107 zakochane ma\u0142\u017ce\u0144stwo, cho\u0107 sytuacja robi si\u0119 coraz bardziej napi\u0119ta. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>