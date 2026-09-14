<p>W sto dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105tym \u00f3smym odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Sila i Engin sp\u0119dzaj\u0105 razem coraz wi\u0119cej czasu. Kobieta pomaga prawnikowi przygotowa\u0107 si\u0119 do kolacji. Doradza mu tak\u017ce, kt\u00f3r\u0105 koszul\u0119 powinien za\u0142o\u017cy\u0107. P\u00f3\u017aniej ich d\u0142onie przypadkiem si\u0119 spotykaj\u0105. Czy mi\u0119dzy Sil\u0105 i Enginem naprawd\u0119 zaczyna rodzi\u0107 si\u0119 uczucie? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a>.<\/p>