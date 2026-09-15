<p>W 199. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Cihan przygotuje dla Hancer i Meliha wyj\u0105tkowy prezent. Nie b\u0119dzie to jednak tylko mi\u0142y gest. M\u0119\u017cczyzna podejrzewa, \u017ce jego by\u0142a \u017cona i jej obecny m\u0105\u017c wcale si\u0119 nie znaj\u0105. Gra z pytaniami ma pom\u00f3c mu odkry\u0107 prawd\u0119. Zachowanie Cihana doprowadzi Beyz\u0119 do w\u015bciek\u0142o\u015bci. Kobieta postanowi pozby\u0107 si\u0119 rywalki. W realizacji planu pomo\u017ce jej Gulsum. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>