<p>W 199. odcinku serialu \u201ePanna m\u0142oda\u201d Yonca wr\u00f3ci z planem zemsty. Zakradnie si\u0119 do domu Nusreta i zacznie opr\u00f3\u017cnia\u0107 jego sejf. Nie zd\u0105\u017cy jednak uciec. M\u0119\u017cczyzna wr\u00f3ci do domu i odkryje \u015blady w\u0142amania. Yonca zaatakuje go od ty\u0142u i brutalnie uderzy w g\u0142ow\u0119. Na koniec zapowie, \u017ce jeszcze wr\u00f3ci, aby si\u0119 z nim rozliczy\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>