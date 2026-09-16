<p>W 200. odcinku \u201ePanny m\u0142odej\u201d Beyza wpada w z\u0142o\u015b\u0107, gdy dowiaduje si\u0119, \u017ce Hancer prze\u017cy\u0142a zatrucie. Ca\u0142\u0105 win\u0119 zrzuca na Gulsum i \u017c\u0105da, aby ponownie poda\u0142a rywalce trucizn\u0119 \u2013 tym razem w wi\u0119kszej dawce. S\u0142u\u017c\u0105ca po raz pierwszy stanowczo jej si\u0119 sprzeciwia. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>