<p>W 200. odcinku \u201ePanny m\u0142odej\u201d plan Beyzy dochodzi do skutku: Hancer zjada zatrute ciastka i nagle traci przytomno\u015b\u0107. Jako jeden z pierwszych rusza jej na pomoc Cihan. M\u0119\u017cczyzna zabiera by\u0142\u0105 \u017con\u0119 do szpitala i z niepokojem czeka na informacje o jej stanie. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/panna-mloda-odcinki,2656605" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ogl\u0105daj serial \u201ePanna m\u0142oda\u201d w TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>